Togg’la tur sevinci

Türkiye'nin otomobili Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X, üretildiği Bursa'da faaliyet gösteren Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerle buluşturuldu. "Gemlik" rengi Togg'la okula gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ellerinde Türk bayrağı bulunan öğrenciler tarafından karşılandı. Okulun bahçesinde aracı inceleyen öğretmen ve öğrenciler, Togg ile fotoğraf çektirdi. Aktaş, daha sonra okulda eğitim gören 4 lise öğrencisiyle okulun etrafında Togg'la tur attı. Aktaş'ın kullandığı Togg aracını deneyimleyen 11'inci sınıf öğrencisi Nisanur Uysal "Tur çok güzeldi. Araçla hız da yaptık. Aracın özelliklerini gösterdi. Uzun bir tur oldu. Bu imkanı bize sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Yerli ve milli gururumuz gerçekten çok güzel. İnşallah hepimize nasip olur" diye konuştu.