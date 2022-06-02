Tokat merkezli kara para aklama operasyonu:4 gözaltı

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen; "TCK-282 Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçu soruşturması kapsamında, Tokat merkezli ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda, yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
MASAK RAPORUYLA TESPİT EDİLDİ
Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla tespit edilen; Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan elde edinilen, İstanbul'da 1 ev ile birlikte lüks marka 2 araca mahkeme kararıyla el konuldu.