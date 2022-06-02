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Giriş Tarihi: 2.6.2022 17:19 Son Güncelleme: 2.6.2022 17:40

Tokat merkezli kara para aklama operasyonu:4 gözaltı

MİHRİBAN KOÇAKER
Tokat merkezli kara para aklama operasyonu:4 gözaltı

Kara para aklamaya yönelik Tokat merkezli İstanbul’da yapılan operasyonda yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen; "TCK-282 Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçu soruşturması kapsamında, Tokat merkezli ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda, yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

MASAK RAPORUYLA TESPİT EDİLDİ

Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla tespit edilen; Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan elde edinilen, İstanbul'da 1 ev ile birlikte lüks marka 2 araca mahkeme kararıyla el konuldu.

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Tokat merkezli kara para aklama operasyonu:4 gözaltı
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