Tokatlı’dan tokatçıya tokat gibi cevap! Dolandırıcılara, "Bu ailenin dolandırıcısı benim" diyerek tepki gösterdi





"3 BİN 500 LİRA PARA TALEP ETTİLER"

Herhangi bir siteye üye olmadığını ancak site üyeliğinden dolayı kendisinden para talep edildiğini belirten Oğuzhan Doğan, "Beni ilk aradıklarında bir siteye üye olduğumu söylediler, iptal ettiğim içinde 3 bin 500 lira para talep ettiler. Ben böyle şeylere üye olmam, onay mesajı gibi şeyler geliyor. Ben de böyle şeylerden uzak dururum. İlk önce normal telefon ettiler bana, ardından bana WhatsApp üzerinden IBAN attılar. En son WhatsApp'tan aradılar, onlarla kadir arkadaşım konuştu. O konuşunca dolandırıcı olduklarını anladım. Kadir konuştuktan sonra daha da aramadılar. Kadir arkadaşım mizah maksadıyla öyle dedi ve karşıdaki kişiler uğraşamayacaklarını anlayınca telefonu kapattılar" dedi.