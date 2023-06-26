Tokat’ta anne ve 2 çocuğu korkunç kazada can verdi

Tokat-Almus yolu Serince mevkiinde 25 Haziran günü meydana gelen çift taraflı trafik kazasında Almus istikametinden Tokat istikametine giden K.Y. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen M.S. idaresindeki kamyon kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken kum yüklü kamyon ise devrildi. Kahreden kazada otomobilde bulunan anne Şeyma Yuvacı (34), çocukları Burak Ender Yuvacı (12) ve Erva Miray Yuvacı (6) olay yerinde hayatını kaybetti.

Araç sürücülerinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar Tokat'a bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından vefat eden anne ve çocukları Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi incelemesinin ardından cenazeler memleketleri Sivas'ta toprağa verilecek.