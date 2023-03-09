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Giriş Tarihi: 9.3.2023 21:19 Son Güncelleme: 9.3.2023 21:38

Tokat'ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Tokat-Turhal karayolu havaalanı kavşağında 3 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

MİHRİBAN KOÇAKER
Tokat’ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Tokat-Turhal Karayolu üzerinde bulunan Söngüt Köyü yakınlarındaki havalimanı kavşağında saat 19.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Selahattin Çağlar (28) yönetimindeki 60 ADH 605 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple karşı şeride geçerek Tokat yönüne seyir halindeki Murat Çınar'ın (37) kullandığı 60 KD 868 plakalı sosyal ciple çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada otomobil sürücüsü Selahattin Çağlar olay yerinde, otomobil içerisinde bulunan Mehmet Çağlar (30) ise kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cip sürücüsü Murat Çınar, Mustafa Arduç (28) ve Merve Arduç (27) ile otomobildeki Muhlis Çağlar (58) ise yaralı olarak şehirdeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Tokat'ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı | Video

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Tokat'ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
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