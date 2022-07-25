Haberler Yaşam Haberleri Tokat’ta mantar zehirlenmesi! 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş Tarihi: 25.7.2022 22:04

Tokat’ta mantar zehirlenmesi! 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Tokat’ın Niksar ilçesinde 3'ü çocuk 9 kişi karın ağrısı ve kusma şikayetiyle, mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İHA
Tokat’ta mantar zehirlenmesi! 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, Niksar ilçesi Serenli beldesinde ikamet eden Mehmet Özyurt (73) yayladan mantar topladı. Topladığı mantarları evine getiren Özyurt, aile ferleri ile birlikte yedi. Bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayetiyle Özyurt ailesinden 3'ü çocuk 9 kişi, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Çocuklardan M.Ö. (11) ile Y.M. (6) yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 2 çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşlı adam, eşi, çocukları ve gelininin ise Niksar Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: LGS tercih sonuçları erişime açıldı! İşte MEB ile 2022 LGS lise tercih ve yerleştirme sonuçları TIKLA - ÖĞREN!
Maaş farkları ne zaman yatacak? SON DAKİKA: Emekli Sandığı maaş farkı için de tarih belli oldu: İşte memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni ödeme takvimi
LGS TERCİH SONUÇLARI sorgulama ekranı: MEB ile 2022 LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Aile Destek Programı başvuru ekranı 2022: e-Devlet ile Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? 450 - 600 TL Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatırılacak?
Son Dakika: Maaş farkı ödeme takvimi netleşti! 2022 temmuz SSK ve BAĞKUR memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
LGS 2. TERCİH NE ZAMAN 2022, ek tercih başvurusu nasıl yapılır? MEB Lise LGS 2. tercih başvuru tarihleri açıklandı!
2022-2023 LİSE NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ MEB takvimi: Lise 1. nakil işlemleri ne zaman başlıyor, başvuru tarihleri belli oldu mu?
YKS tercih robotu ile listeler hazırlandı! ÖSYM 2022 YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri ne zaman başlıyor, son gün ne zaman?
EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Erken emeklilik yolu açılıyor! EYT de kapsama dahil oluyor: İşte milyonların merak ettiği 2 düzenleme
Emekli promosyonu ne kadar ve nasıl alınır? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 Banka banka promosyon tutarları
ARKADAŞINA GÖNDER
Tokat’ta mantar zehirlenmesi! 9 kişi hastaneye kaldırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA