Tokat’ta silahlı kavga: 1 kişi yaralandı! Kuzenler gözaltında!

Kavga sırasında Ömer Ç., tabanca ile Mustafa Ayasun'a ateş etti. Ömer Ç., Ayasun'u bacaklarından yaraladıktan sonra Bulut Ç. ile otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayın ardından otomobille kaçan Ömer Ç. ve Bulut Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.