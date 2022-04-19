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Giriş Tarihi: 19.4.2022 00:09 Son Güncelleme: 19.4.2022 00:09

Tokat'ta yangın: 5 büyükbaş öldü!

DHA
Tokat’ta yangın: 5 büyükbaş öldü!

Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki bir ahırda yangın çıktı. 5 büyükbaş hayvan öldü...

Yangın akşam saatlerinde Reşadiye ilçesine bağlı Sazak Köyü Şiflikırık Mahallesi'nde yaşandı. Rafet Karlı'ya (46) ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bitişiğinde bulunan İbrahim Karlı'nın (82) evine de sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Reşadiye Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Şefliği'ne ait bir arazöz ile müdahale edildi. Reşadiye Kaymakamı Talat Tabur da olay yerine giderek incelemerlerde bulundu. Kontrol altına alınan yangında ahırdaki 5 büyükbaş hayvan öldü. Bitişikteki evde de hasar oluştu.

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Tokat'ta yangın: 5 büyükbaş öldü!
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