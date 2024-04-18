Tokat’taki deprem ili salladı: Kayseri’de vatandaşlar sokağa döküldü!

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de 5.6 şiddetinde meydana gelen deprem çevrelerde de şiddetli bir şekilde hissedildi. Kayseri'de depremle birlikte vatandaşlar sokağa döküldü.

Deprem anında berberde tıraş olan Erdal Garip tıraş önü ile birlikte kendisine sokağa attı. Yaşanan deprem sonrası büyük panik ve korku yaşadığını belirten Erdal Garip, "Tıraş olmak için berbere gelmiştim. Daha tıraşım bitmeden bir anda sallanmaya başladık. Bir anda kendimizi berber dükkanından dışarı attık önce ben çıktım ardından berber arkadaşla elindeki makasları ile birlikte kendisini dışarıya attı. Biz depremi Kayseri'de olduğunu zannettik ama tokat'taymış. Şiddetli bir depremde ve çok korktuk"diye konuştu. Berber Mustafa Yıldız ise müşterisini tıraş ettiği sırada şiddetli bir sarsıntı yaşadıklarını belirterek;"saç kestiğim sırada bir anda ayağımızın altı kaymaya başladı. Deprem yavaş başladı ama birdenbire hızlandı. Tıraş ettiğim müşterin bir anda üzerindeki önlükle birlikte kendisini sokağa atınca ben de ardından dışarı çıktım. Deprem yaklaşık 10 saniye 15 saniye kadar sürdü. Büyük korku ve panik yaşadık. Umarım daha beteri olmaz," dedi.

Tokat'ta meydana gelen deprem Tokat, Yozgat, Samsun, Aksaray, Çorum ve Kayseri'de hissedildi.