TOKİ emekli başvuru şartları 2022: TOKİ emekli kontenjanı kaç, başvuru tarihleri ne zaman?

TOKİ emekli başvuru şartları ve detayları belli oldu. Bunlar arasında TOKİ emekli kontenjanı ve başvuru tarihleri de yer alıyor. Başvurular bugün başladı ve birçok emekli, TOKİ başvuru nasıl yapılır sorusuna cevap arıyor. 2022 TOKİ emekli başvuru şartları ile vatandaşlar, ev sahibi olabilecek. Peki, TOKİ emekli kontenjanı kaç? İşte detaylar...
TOKİ EMEKLİ BAŞVURU KONTENJAN NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada emeklilere de müjdeli haberi verdi. İşte emekli kontenjanı hakkında açıklamaları
"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 18 bin, diğer illerde ise 16 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."
TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
TOKİ sosyal konut başvuruları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül tarihinde yapacağı açıklama ile netleşecek.
Başvuruların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayında yapacağı açıklama sonrası hızla alınacağı belirtiliyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimize eklenecektir.
TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
TOKİ başvurular 14 Eylül - 31 Ekim tarihleri arasında olacak. Yani başvurular bugün başladı. E-Devlet ve bankalar üzerinden alınacak başvuru işlemlerinin detayı şöyle:
608 bin TL'ye sahip 2+1 fiyatlı konutlarımıza aylık 2 bin 280 TL taksitle 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 3+1 konut fiyatı 850 bin lira. 3 bin 187 TL taksitle 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.
Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u peşin alınacak.
2022 TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI
• T.C. vatandaşı olması,
• Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması,
• Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).
• Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL (İstanbul İli için 18.000 TL) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin ve eşinin, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)
• Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.
• Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
• Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "HAK SAHİPLİĞİ" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir.
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN VE SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?
Başvurular 14 Eylül - 31 Ekim tarihleri arasında olacak. E-Devlet ve bankalar üzerinden alınacak başvuru işlemlerinin detayı şöyle:
E-Devlet Üzerinden;
• E-devlet'te yer alan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasındaki "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti ile başvuru yapılıyor.
• E-Devlet üzerinden projeyi seçerek başvuru gerçekleşiyor.
• Başvuru durumu E-Devlet Başvuru Listesi ekranından takip edilebiliyor.
• E-Devlet başvuruları 28 Ekim 2022 tarihinde son bulacak.