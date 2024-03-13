TOKİ konutlarının kanalizasyon sorunu çözüldü

Bartın Merkez ilçeye bağlı Dallıca bölgesinde TOKİ tarafından yapılan 424 konutunun kanalizasyon sorunu da halledildi. Belediye Hükümetin uyumlu çalışmasının en güzel örneklerinden bir olan bu çalışma sayesinde yakın zamanda hak sahipleri yuvalarına kavuşacak.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte TOKİ hak sahiplerinin mağduriyetinin giderileceğini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, "TOKİ yapılacak olan işle ilgili kaynağın ilk taksitini Belediyemize gönderir göndermez toplamda 3.600 metrelik kanalizasyon hattı çalışmasının startını verdik. Bölge insanımıza verdiğimiz sözü tuttuk. Çalışmaların kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte yeni konutların kanalizasyonu Bartın Atık Su Arıtma Tesisi'ne bağlanarak, hak sahiplerinin mağduriyeti giderilmiş olacak. Sorunun çözülmesinde ki emeklerinden dolayı Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'ye, Bartın Milletvekilimiz Sayın Yusuf Ziya Aldatmaz'a, TOKİ Başkanı Sayın Ömer Bulut'a ve ilgili tüm birimlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Uyumlu Çalışmanın En Güzel Örneği

Kurumlar arası uyumlu çalışmanın önemine değinen AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz; "Bartın Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ile gerçekleştirmiş olduğumuz uyumlu çalışma sonucu sorunu çözüme kavuşturuyoruz. TOKİ hak sahiplerinin bir an önce evlerine kavuşmaları ve sıcak yuvalarında oturabilmeleri için bu sorunun çözülmesi büyük önem taşıyor. Buraya TOKİ Başkanlığı paket arıtma yapmak istiyordu. Çevre köylerdeki vatandaşlarımızın paket arıtmayı istememesi nedeniyle Belediyemiz bu kanalizasyon hattının Bartın Atık Su Arıtma Tesisi'ne bağlanmasıyla ilgili proje ortaya koydu. Bu projeyi TOKİ Başkanımıza anlattık. Sağ olsunlar proje için gerekli olan kaynağın Belediyemize aktarılmasını uygun gördüler. Bugün de bu kaynağın ilk taksitini göndererek projenin başlamasını sağladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah çalışmalar tamamlandığında bu konutların kanalizasyon sorunları çözüme kavuşmuş olacak. En kısa zamanda insanlarımızın sıcak yuvalarında oturabilmeleri için elimizden gelen tüm çalışmaları yapıyoruz" dedi.