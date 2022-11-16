TOKİ kura çekimi takvimi güncel 2022: İl il İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl açıklanacak?

Doğu ve güney doğu illerimizde TOKi kura çekilişi başladı ve İstanbul, İzmir ve Ankara gibi yüksek nüfusa sahip şehirlerdeki vatandaşlarımız, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, TOKİ kura takvimi 2022 belli mi gibi sorulara yanıt arıyor. TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı her gün kuralar çekildikten sonra erişilebiliyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte detaylar...