TOKİ kura çekimi takvimi güncel 2022: İl il İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl açıklanacak?

Doğu ve güney doğu illerimizde TOKi kura çekilişi başladı ve İstanbul, İzmir ve Ankara gibi yüksek nüfusa sahip şehirlerdeki vatandaşlarımız, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, TOKİ kura takvimi 2022 belli mi gibi sorulara yanıt arıyor. TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı her gün kuralar çekildikten sonra erişilebiliyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte detaylar...
SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!
TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı. Hafta boyu devam eden çekiliş ile Ardahan, Şırnak, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Van, Ağrı, Şanlıurfa illerinde 2+1 ve 3+1 konutlar hak sahiplerini buldu.
16 Kasım 2022 (bugün) Şanlıurfa kalan ilçeler ve Bitlis kura çekilişi yapılacak.
Bakan Kurum, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:
"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz.
Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."
22 BİN 57 KONUTUN KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANACAK!
Bakan Kurum'un açıklamasına göre; 12 ilin kura çekilişi 10 günden kısa sürede tamamlanacak. 16 Kasım 2022 tarihinde 22 bin 57 konutun kura çekilişi tamamlanmış, hak sahipleri belli olmuş olacak.
TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!
TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.
Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
TOKİ KURA TAKVİMİ HAFTALIK AÇIKLANACAK
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı başlıyor. İlk kura tarihi belli olurken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura takvimi belli oldu.
Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilecek olan 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekilecek.
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;
13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut için kura çekimi yapılacak.
14 Kasım: Ağrı
15 Kasım: Hakkari
16 Kasım: Bitlis
17 Kasım: Muş, Kilis
18 Kasım: Bingöl, Gaziantep
19-20 Kasım: Erzurum
19-20-21-22-23 Kasım: Gaziantep
NOT: Erzurum Tekman ve Şenkaya Avşar'da başvuru sayısı az olduğu için 110 konutta kura çekimi yapılmayacak.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor. Bu zamana kadar 10 ilde sonuçlar belli oldu.
Şimdi, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları bekleniyor…
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