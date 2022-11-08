TOKİ Siirt kura çekimi canlı izle ekranı! 2022 TOKİ Siirt kura çekilişi saat kaçta, ne zaman, nasıl ve nereden izlenir? Kura sonucu sorgulama

TOKİ KURA TARİHLERİ 2022

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

İlk kura tarihi belli olurken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura takvimi belli oldu. Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilecek olan 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekilecek.