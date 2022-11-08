TOKİ Siirt kura çekimi canlı izle ekranı! 2022 TOKİ Siirt kura çekilişi saat kaçta, ne zaman, nasıl ve nereden izlenir? Kura sonucu sorgulama

TOKİ Siirt kura çekilişi 2022 bugün gerçekleşiyor. Engelli, genç, emekli ve diğer gibi kategorilerde gerçekleşen kura çekimi sonuçları Merkez, Baykan, Tillo gibi ilçeler için belli olacak. TOKİ Youtube kanalı canlı yayın ile yayımlanan isim listesi kuraların başlamasıyla birlikte ekrana yansıyor. TOKİ Siirt kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlıyor soruları gündemdeki yerini alırken TOKİ Siirt kura çekimi canlı izle ekranı da araştırılmaya başladı. İşte, TOKİ Siirt kura sonuçları canlı yayın!
2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!
Siirt TOKİ kura çekimi canlı yayın için:
TOKİ KURA TARİHLERİ 2022
TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.
İlk kura tarihi belli olurken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura takvimi belli oldu. Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilecek olan 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekilecek.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde;
7 Kasım Pazartesi: Ardahan 250 konut
8 Kasım Salı: Kars 1.070 konut
9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut
10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut
11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut
15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut
16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut için kura çekimi yapılacak.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;
7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450 konut
8 Kasım Salı: Siirt 903 konut
9 Kasım Çarşamba: Batman 1.850 konut
10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut
13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut için kura çekimi yapılacak. Diğer illerdeki kura tarihlerinin de haftalık olarak açıklanması planlanıyor.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor. Bu zamana kadar Şırnak ve Ardahan sonuçları belli oldu.
Şimdi, TOKİ Siirt kura sonuçları bekleniyor…
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