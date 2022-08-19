Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli vatandaşları hem konut hem de iş yeri sahibi yapmak için çeşitli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda TOKİ, 20 ilde 204 iş yerini açık artırmayla satışa çıkarıyor. İş yeri sahibi olmak isteyen veya yatırımlık dükkan arayanlar, TOKİ ucuz iş yeri başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili bilgi almak için araştırmalar yapıyor. Peki, TOKİ ucuz iş yeri başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? İstanbul, İzmir, Trabzon dahil 20 il için TOKİ ucuz iş yeri başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte 2022 TOKİ ucuz iş yeri başvuru ekranı…
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 ilde 204 iş yerini vadeli olarak açık artıma ile satışa çıkaracak.
Açık artırma ile iş yeri sahibi olmak isteyen, yatırımlık dükkan arayanlara büyük fırsat sunarken, şehirlerin merkezi yerlerinde çoğu teslime hazır dükkanlar için internet üzerinden online olarak da açık artırmaya katılım sağlanabilecek.
Açık artırmalar 1 Eylül 2022 Perşembe saat 10.30'da yapılacak. TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde yapılacak artırmaya internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. İhaleye internet katılımı için kayıtlar 31 Ağustos 2022 günü saat 10.30'a kadar alınacak.
Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.
Satışla ilgili ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve 0212 608 15 00 "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.