TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

TOKİ 24 il için ucuz konut projesi için başvurular, 18 Temmuz 2022 tarihinde başladı ve 4 Ağustos 2022 tarihinde sona erecek.

2022 TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Konutlara başvuru yapmak için öncelikle vatandaşların 18 yaşını doldurmuş olması ve Türk vatandaşı olması gerekiyor. Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altında, TC sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gerekiyor.

Daha önce TOKİ'den hiçbir ev almış olmaması gerekiyor.

Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabiliyor. Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.