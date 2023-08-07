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Giriş Tarihi: 7.8.2023 05:31

Tomruk yüklü tıra minibüs çarptı: 1 ölü, 20 yaralı

Düzce’de tomruk yüklü tıra arkadan çarpan minibüste 10’u çocuk 20 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, 1 kişi hayatını kaybetti

İHA
Tomruk yüklü tıra minibüs çarptı: 1 ölü, 20 yaralı

Kaza Anadolu Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Ramazan E. idaresindeki tomruk yüklü tır arıza yapınca, sürücü Gümüşova rampalarında aracını yol kenarına çekti. Bu esnada aynı istikamette seyir halinde olan Erzurum'dan İstanbul'a giden Nasır Ö. idaresindeki minibüs, tomruk yüklü tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aracın ön kısmında sıkışan Asiye Ö.'nün kurtarma çalışmaları yaklaşık 30 dakika sürdü. Kazada 10'u çocuk 20 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza sebebi ile İstanbul istikameti tek şeritten verilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kazada hayatını kaybeden kadın şahıs morga kaldırıldı.

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Tomruk yüklü tıra minibüs çarptı: 1 ölü, 20 yaralı
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