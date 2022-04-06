Haberler Yaşam Haberleri Tonlarca zift tarlalara yayıldı
Giriş Tarihi: 7.4.2022

Tonlarca zift tarlalara yayıldı

MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
Tonlarca zift tarlalara yayıldı

Edirne’de Hasanağa Köyü yakınlarındaki asfalt şantiyesinde zift havuzunun duvarı yıkıldı. Sızan tonlarca zift, buğday ve ayçiçeği tarlaları ile dereyi siyaha boyadı. Ekipler yakıtın yayıldığı alanda temizlik çalışması başlattı

Edirne'nin Hasanağa köyü yakınlarındaki bir şantiyede, asfalt yapımında kullanılan havuzun duvarının yıkılması sonucu çevredeki tarım arazilerinin bir bölümü ziftle kaplandı.
Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarmanın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekiplerin başlattığı çalışmalar sonunda fueloil sızıntısı kontrol altına alındı. Ekipler yakıtın yayıldığı alanda temizlik çalışması başlattı.

ZARAR TESPİTİ YAPILACAK
Hasanağa Köyü muhtarı Mehmet Üstün, patlamanın ardından durumu yetkililere bildirdiklerini ve tüm ekiplerin geldiğini söyledi. Atıkların daha fazla çevreye yayılmasını önlemek için çalışmaların sürdüğünü belirten Üstün, "Zift yaklaşık 30 dekarlık tarım arazisine yayıldı. Burada dere yatağı da var. Yaklaşık 2 kilometreye yakın bir ilerleme kaydetti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden arkadaşlarımız geldi, zarar tespitini onlar yapacaklar. Firma yetkilileri tüm zarar ve ziyanın karşılanıp malzemenin sahadan toplanacağını söylüyorlar. Bekleyip göreceğiz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Yeni bir safhaya geçiyoruz, alım gücü eskisinden fazla olacak
SON DAKİKA: Abdurrahim Albayrak, 'Çok üzgünüm' diyerek Sabah Spor'a konuştu: Listemde çok iyi isimler vardı...
İstanbul'da öğrenciler, İBB'nin yüzde 40'lık ulaşım zammını protesto etti: Turnikelerde boş akbil sesleri
Kılıçaslan ailesi o iftarı anlattı: Candan, samimi aileden biri
Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! NATO üyesi ülkeden Kiev'e gerilimi tırmandıracak yardım
Emine Erdoğan iftarını KYK yurdunda kız öğrencilerle birlikte yaptı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
SON DAKİKA: İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam! İşte otobüs, minibüs, dolmuş, okul servisi ve taksi fiyatları...
Yunanistan'dan ABD'nin silah gönderme teklifine ret
ARKADAŞINA GÖNDER
Tonlarca zift tarlalara yayıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA