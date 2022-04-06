Tonlarca zift tarlalara yayıldı

Edirne'nin Hasanağa köyü yakınlarındaki bir şantiyede, asfalt yapımında kullanılan havuzun duvarının yıkılması sonucu çevredeki tarım arazilerinin bir bölümü ziftle kaplandı.Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarmanın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekiplerin başlattığı çalışmalar sonunda fueloil sızıntısı kontrol altına alındı. Ekipler yakıtın yayıldığı alanda temizlik çalışması başlattı.Hasanağa Köyü muhtarı Mehmet Üstün, patlamanın ardından durumu yetkililere bildirdiklerini ve tüm ekiplerin geldiğini söyledi. Atıkların daha fazla çevreye yayılmasını önlemek için çalışmaların sürdüğünü belirten Üstün, "Zift yaklaşık 30 dekarlık tarım arazisine yayıldı. Burada dere yatağı da var. Yaklaşık 2 kilometreye yakın bir ilerleme kaydetti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden arkadaşlarımız geldi, zarar tespitini onlar yapacaklar. Firma yetkilileri tüm zarar ve ziyanın karşılanıp malzemenin sahadan toplanacağını söylüyorlar. Bekleyip göreceğiz" dedi.