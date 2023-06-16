Toplu ulaşım kangren oldu

İstanbul'da toplu ulaşım sistemi, artık her gün yaşanan araç arızaları ve kazalar nedeniyle alarm vermeye devam ediyor. Başakşehir Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden Mevlüt Kınay yönetimindeki körüklü İETT otobüsü, önceki akşam 20.30 sıralarında bariyerleri aşarak yaklaşık 7 metre yükseklikten alt yola düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan otobüs şoförü Kınay, Çam-Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kınay'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yan yol, otobüsün çekiciler yardımıyla kaldırılmasıyla açıldı. Metrobüsle dün sabah işe ya da okula gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar da çileli bir yolculuk yapmak zorunda kaldı. Kadıköy'den Beylikdüzü yönüne giden bir metrobüs, Üsküdar Altunizade durağında arıza yaptı. Bu nedenle otobüsler uzun kuyruk oluşturdu. Yaşanan yoğunluk nedeniyle üst geçit ve metro çıkışı hınca hınç doldu. Birçok vatandaş metrobüslerden inerek yürümeye başladı. Yaşananların görüntülerini çekerek sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar, belediyeye sert eleştiriler yöneltti.Altunizade'de yaşanan izdihamı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde oluşan uzun otobüs kuyruğunun görüntülerini sosyal medyada paylaşan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Göksu, "Bu görüntüler maalesef artık İstanbul'un günlük rutini olurken, İstanbullulara her gün bu çileyi yaşatanların derdi ise hiçbir zaman İstanbul olmadı" ifadelerini kullandı.İstanbulToplu Taşıma Platformu Başkanı Sedat Şahin, İBB bünyesinde hizmet veren 3 bin özel halk otobüsü sahibinin kişi başı 600 bin TL'den, toplamda 1 milyar 800 milyon TL'yi bulan hak edişlerini alamadıkları için açıklama yaptı. 4 yıldır ödeme sıkıntısı sorunuyla baş etmeye çalıştıklarını belirten Şahin, İBB Başkanı İmamoğlu'ndan biraz da kendi sorunlarıyla ilgilenmesini istedi. AK Parti'li İBB Meclis Üyesi Halit Cebeci de "Ödemesini tam ve zamanında alamayan işletmeciler, maalesef ne mazot alabiliyorlar ne de çalışanlarına ödeme yapabilecek durumdadırlar. Daha kötüsü araçlarının periyodik bakım ve onarımını yaptıramıyorlar" dedi.SABAH