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Giriş Tarihi: 28.3.2024

Toprak altında kalan 3 işçi can verdi

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Toprak altında kalan 3 işçi can verdi
Trabzon'da Hayrat ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'ndeki içme suyu isale hattı çalışması sırasında, toprak kayması sonucu göçük meydana geldi. Müteahhit firmada çalışan 3 işçi göçük altında kaldı. Sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, işçiler İbrahim Keskin, Mehmet Mahmut Allahverdi ve Dinçer Uzunosmanoğlu'nun cansız bedenlerine ulaşabildi. Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu, "İçme suyu isale hattında kanal çalışması yapılırken toprak kayması sonucu 3 işçi toprak altında kaldı. Olayla ilgili savcılık tarafından çalışma başlatıldı" dedi.
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Toprak altında kalan 3 işçi can verdi
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