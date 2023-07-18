Toprak bebeğin ölümünde 2 tutuklama

Yatağında hareketsiz şekilde bulunan 1 yaşındaki Toprak Ç.'nin götürüldüğü sağlık merkezinde hayatını kaybettiği belirlendi. Doktorlar Toprak Ç:'nin vücudunda darp izlerine rastlanılması üzerine anne Aygül Çelik ile birlikte yaşadığı Ahmet Önal. gözaltına alındı. Olay, öğle saatlerinde Antalya'nın Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki tek katlı evde meydana geldi. Ahmet Önal. yaklaşık 1 ay önce 1 kız çocuğu annesi Aygül Ç. ile birlikte yaşamaya başladı. Bir otelde çalıştığı öğrenilen ve elektrikli motosiklet satarak geçimine sağlayan Ahmet Önal. ile Aygül Çelik'in zaman zaman tartıştığı iddia edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Anne Aygül Çelik.öğle saatlerinde kızı Toprak Ç.'nin yatağında hareketsiz şekilde yattığını görünce bebeği Aksu Semt Polikliği'ne götürdü. Burada yapılan muayenede bebeğin vücudunda morluklar olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine semt polikliğine gelen polis ekipleri anne Aygül Çelik.'yi hastanede, Ahmet Önal çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı.

'BİR ŞEY YAPMADIK'

Gelişmelerin ardından Toprak Ç.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Anne Aygül Çelik. ve Ahmet Önal. ifadeleri için polis merkezine götürüldü. Aygül Çelik ve Ahmet Önal kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek Toprak bebeğin niçin öldüğünü bilmediklerini ala şiddet ve benzeri hiçbir şey yapmadıklarını söylediler.

İKİSİ DE TUTUKANDI

Olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince şüpheliler Anne Aygül Çelik. ve Ahmet Önal gözaltına alındı. dosya cinayet masasına devredildi. Savcılık tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanmaları istemiyle sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. .