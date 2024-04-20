Haberler Yaşam Haberleri Toprak kayması yaşanan Gaziosmanpaşa'da 6 ev daha boşaltıldı
Giriş Tarihi: 20.4.2024 14:31 Son Güncelleme: 20.4.2024 15:28

Toprak kayması yaşanan Gaziosmanpaşa'da 6 ev daha boşaltıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'ta önceki akşam toprak kayması meydana gelen alanda incelemede bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Vali Gül; boşaltılan ev sayısının 30 olduğunu belirterek; "Bugün ve yarın içerisinde kiracıları kiracı olarak, ev sahiplerini ev sahibi olarak, kalıcı olarak evlerine çıkartacağız." dedi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Toprak kayması yaşanan Gaziosmanpaşa’da 6 ev daha boşaltıldı

Vali Gül, toprak kaymasının yaşandığı yerin riskli alan olarak ilan edildiğini ve kentsel dönüşümün devam ettiğini aktararak; "Bu tek katlı evlerden 3 tanesi dün toprak kayması sonucu zarar gördü. Diğer evler de gerek yağmurdan gerekse olası toprak kaymalarından etkilenmemesi için tedbir amacıyla boşaltıldı. Önce 14 ev boşaltıldı, sonuç olarak 30 ev boşaltıldı. Bu bölgedeki evlerin normalde de boşaltılması gerekiyor. Bunlar toplamda 114 kişiye denk geliyor." dedi.

"KALICI EVLERİNE ÇIKARACAĞIZ"

Evlerden tahliye edilen vatandaşların otellere ve akrabalarının evlerine yerleştirildiğini kaydeden Gül, "Şu an yaptığımız şey, evlerde yaşayanların kiracı mı ev sahibi mi ayrıntılarını çıkarmaya çalışıyoruz. Bugün ve yarın içerisinde kiracıları kiracı olarak, ev sahiplerini ev sahibi olarak, kalıcı olarak evlerine çıkartacağız. Herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok. Buradaki operasyon tamamen tedbir amaçlı. Vatandaşlarımızın olası bir can ve mal kaybı ile karşılaşmaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinesinde, bizimde yerelde valilik, kaymakamlık, belediye, Kızılay, AFAD bütün kurumlarla birlikte yaptığımız bir organizasyon." şeklinde konuştu.

"TOPRAK KAYMASI OLMASA BİLE BU YAPILARIN YIKILMASI GEREK"

Vali Gül, toprak kaymasının bu çevredeki evler için bir risk yaratıp yaratmadığına ilişkin AFAD'ın yaptığı çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Toprak kaymasının inşaat çalışması yapılan yerdeki meyilli arazilerde olduğuna dikkat çeken Vali Gül; "Dolayısıyla bu bölgenin genelinde toprak kayması şu ana kadar tespit etmedik. Buradakiler daha önce bilinen, tespit edilen, riskli yapı olarak da kayıtlarda olan ve normalde taşınması gereken, yıkılması gereken, şimdiye kadar da bir şekilde hak sahipleriyle belediye arasında anlaşma olmadığı için taşınması geciken yapılar. Normalde hiç toprak kayması olmasa bile buradaki yapıların riskli alan itibarıyla taşınması lazım, yıkılması lazım." dedi.

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Toprak kayması yaşanan Gaziosmanpaşa'da 6 ev daha boşaltıldı
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