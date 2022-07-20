Topuk Ağrısı Hangi Hastalığın Belirtisidir? Topuk Ağrısı Neden Olur, Sebepleri Neler?

Vücudumuzda kaslar ya da eklemler ağrı yapabildiği gibi kemikler de ağrıya sebep olabilmektedir. Topuk kemiği de topuk ağrısına sebep olması ile bilinir. Topuk ağrısı sebepleri neler ve topuk ağrısı hangi hastalığın belirtisi işte detaylar.

Topuk Ağrısı Nedir?

Topuk kemiğinde meydana gelen ve çoğunlukla hareket edilirken bıçak saplanması şeklinde ifade edilen ağrıya sebep olan ağrı şekline topuk ağrısı denmektedir. Topuk ağrısı çoğunlukla topuk dikeni olarak adlandırılan plantar fasitten kaynaklanabilmektedir. Topuk ağrısının meydana geliş sebeplerinde farklılıklar olabilmektedir. Topuk ağrısının sebeplerini bilmek ve belirtilerini takip etmek teşhis ve tedavi açısından oldukça önemlidir.

Topuk Ağrısı Sebepleri Nelerdir?

Yaşa ve gelişime bağlı olarak farklı evrelerde topuk ağrıları yaşamamız mümkündür. Çocukluk ve ilk ergenlik çağlarında genelde büyümeye bağlı olarak karşımıza çıkan topuk ağrıları ilerleyen yıllarda farklı sebeplerle karşımıza çıkmaktadır. Topuk ağrısı nedenlerinden başlıcaları şöyledir;

Aşil tendonu yırtılması.

Topuk kemiği tümörü.

Eklem iltihabı.

Topuk dikeni.

Paget kemik hastalığı.

Eklem hastalıkları.

Kemik enfeksiyonu.

Gerilme kırıkları.

Topuk Ağrısı Hangi Hastalığın Belirtisidir?

Topuk ağrısının sebebi direkt topukla ilgili bir rahatsızlık olabileceği gibi aşağıda sizin için listelediğimiz hastalıklardan biri de topuk ağrısına sebep olabilmektedir. Topuk ağrısı yapabilecek hastalıklar aşağıdaki gibidir;