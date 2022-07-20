Haberler Yaşam Haberleri Topuk Ağrısı Hangi Hastalığın Belirtisidir? Topuk Ağrısı Neden Olur, Sebepleri Neler?
Giriş Tarihi: 20.7.2022 15:08 Son Güncelleme: 20.7.2022 15:08

Topuk Ağrısı Hangi Hastalığın Belirtisidir? Topuk Ağrısı Neden Olur, Sebepleri Neler?

Gün içinde ayakta geçirdiğimiz zaman oldukça fazladır. Özellikle çalışma hayatında eğer hareketli bir işimiz varsa ayakta geçirdiğimiz zamanlar artmaktadır. Bacak yorgunluğu ve ayak yorgunluğunun yanında ayakta ya da topukta ağrı olması günümüzün kötü geçmesine sebep olabilir. Topuk ağrısı birçok hastalığın habercisi olabileceği gibi sadece geçici bir ağrı olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Topuk ağrısından mustarip kişiler topuk ağrısı hangi hastalığın belirtisidir diye merak etmekte ve aratmaktadır. Aklınızda topuk ağrısı neden olur ve topuk ağrısı sebepleri nelerdir diye soru işaretleri varsa bu yazımız tam size göre. Topuk ağrısı ile ilgili merak edilen tüm detaylar bu yazımızda.

Topuk Ağrısı Hangi Hastalığın Belirtisidir? Topuk Ağrısı Neden Olur, Sebepleri Neler?

Vücudumuzda kaslar ya da eklemler ağrı yapabildiği gibi kemikler de ağrıya sebep olabilmektedir. Topuk kemiği de topuk ağrısına sebep olması ile bilinir. Topuk ağrısı sebepleri neler ve topuk ağrısı hangi hastalığın belirtisi işte detaylar.

Topuk Ağrısı Nedir?

Topuk kemiğinde meydana gelen ve çoğunlukla hareket edilirken bıçak saplanması şeklinde ifade edilen ağrıya sebep olan ağrı şekline topuk ağrısı denmektedir. Topuk ağrısı çoğunlukla topuk dikeni olarak adlandırılan plantar fasitten kaynaklanabilmektedir. Topuk ağrısının meydana geliş sebeplerinde farklılıklar olabilmektedir. Topuk ağrısının sebeplerini bilmek ve belirtilerini takip etmek teşhis ve tedavi açısından oldukça önemlidir.

Topuk Ağrısı Sebepleri Nelerdir?

Yaşa ve gelişime bağlı olarak farklı evrelerde topuk ağrıları yaşamamız mümkündür. Çocukluk ve ilk ergenlik çağlarında genelde büyümeye bağlı olarak karşımıza çıkan topuk ağrıları ilerleyen yıllarda farklı sebeplerle karşımıza çıkmaktadır. Topuk ağrısı nedenlerinden başlıcaları şöyledir;

  • Aşil tendonu yırtılması.
  • Topuk kemiği tümörü.
  • Eklem iltihabı.
  • Topuk dikeni.
  • Paget kemik hastalığı.
  • Eklem hastalıkları.
  • Kemik enfeksiyonu.
  • Gerilme kırıkları.

Topuk Ağrısı Hangi Hastalığın Belirtisidir?

Topuk ağrısının sebebi direkt topukla ilgili bir rahatsızlık olabileceği gibi aşağıda sizin için listelediğimiz hastalıklardan biri de topuk ağrısına sebep olabilmektedir. Topuk ağrısı yapabilecek hastalıklar aşağıdaki gibidir;

  • Aşil tendonu hastalıkları.
  • Ayağın arka adalesindeki kısalık veya rahatsızlıklar.
  • Bel fıtığı.
  • Obezite.

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Topuk Ağrısı Hangi Hastalığın Belirtisidir? Topuk Ağrısı Neden Olur, Sebepleri Neler?
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