Torbacı avukata suçüstü

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri; Nişantaşı, Cihangir ve Beyoğlu'nda sosyete ve magazin dünyasına uyuşturucu satan biri avukat 2 kişiyi suçüstü yakaladı. İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Umut G.'nin avukat kimliğini göstererek polis uygulaması ve kontrollerinden aramalara girmeden kolayca geçebileceği düşüncesiyle hareket ettiği tespit edildi. Umut G. ve Serdar A.'nın üst aramasında 115 gram skunk, Umut G.'nin aracında ve adresinde ise satışa hazır halde paketlenmiş 7 gram kokain, 14 kilo 690 gram skunk, hassas teraziler ve vakumlama makinesi bulundu. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Öte yandan Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; farklı illerden Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapıldığına ve uyuşturucu maddelerin gece kulüplerinde piyasaya sürüldüğüne yönelik ihbarın izini sürdü. Yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.