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Giriş Tarihi: 10.12.2021 21:45 Son Güncelleme: 10.12.2021 22:04

Torbacı operasyonunda 3 kişi tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
Torbacı operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücaedele Şube ekipleri tarafından ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik  3 ilçede operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı.


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarl Mücadele Şubesi tarafından İzmit, Gölcük ve Derince ilçelerinde gerçekleştirilen 4 farklı operasyonda, 'torbacı' diye tabir edilen 7 kişi uyuşturucu bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan operasyonlarda 1 kilo 960 gram Bonzai, 121 gram Metamfetamin,102 Ecstasy, 3,5 gram Esrar, 0,3 gram Kokain,1 hassas terazi, 1 ruhsatsız av tüfeği,1 kurusıkı tabanca, 2 uyuşturucu madde kullanma düzeneği ve uyuşturucu madde fişeklemesinde kullandıkları değerlendirilen alüminyum folyo ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden B.K. T.G. Ş.F.O. ve K.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, N.Y. M.T. ve Y.K.Ü. tutuklandı.

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Torbacı operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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