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Giriş Tarihi: 5.12.2022 16:45 Son Güncelleme: 5.12.2022 16:46

Torbacıdan pes dedirten savunma: Şifa için kaynatıp suyunu içiyordum

Ankara'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan ve evinde 2 kilo 500 gram esrar ile hassas terazi bulunan şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 20 yıldan 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Savunması ise şaşırttı: Şifa için kaynatıp suyunu içiyordum...

AA
Torbacıdan pes dedirten savunma: Şifa için kaynatıp suyunu içiyordum

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çubuk'ta bir çobanın uyuşturucu ticareti yaptığına dair ihbar üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatı üzerine, Çubuk Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Gülhamdi K'nin evinde arama yaptı. Evin balkonunda ve pencerelerinde bulunan kovalar içine gizlenmiş 2 kilo 500 gram esrar, hassas terazi ve bir miktar para ele geçiren ekipler, Gülhamdi K'yi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında iddianame düzenlenen G.K, beyanında uyuşturucuyu tedavi amaçlı kullandığını kaynatıp suyunu içtiğini öne sürdü.

Çubuk'ta hayvancılıkla uğraştığını belirten G.K, Hint keneviri tohumlarını tarlasına ektiğini, hayvan gübresinden dolayı çok fazla kenevir yetiştiğini, kendisinin de yaprakları kurutup evinin balkonundaki kovalara koyduğunu iddia etti.

Uyuşturucu ticareti yapmadığını savunan G.K, "Ben uyuşturucuyu demlikte kaynatıp sabah ve akşam şifa için suyunu içerim. Tedavi amaçlı olarak kullanıyorum. Çok fazla ağrılarım var. Ağrılarımı dindirmek için bu yönteme başvurdum." ifadelerini kullandı.

Başsavcılığın G.K, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 20 yıldan 30 yıla kadar hapis istemiyle hazırladığı iddianame, Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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Torbacıdan pes dedirten savunma: Şifa için kaynatıp suyunu içiyordum
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