Torunlarını görmeye geldi, depreme yakalandı Dede, kızı ve 3 torunu öldü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan Yaşar Bayındır, 2 yıl önce kanser hastalığından eşini kaybetmişti. Sıvacı ustası olan Bayındır, Kasım ayında Antalya'ya çalışmaya gitmişti. Bir akrabası üzerine yaptığı minibüsü satmak istediğini söyleyip devir işlemleri için vekaletname isteyince, "Torunlarımı özledim. Gelip orada devir işlemlerini yapayım. Torunları da görürüm" diyerek 4 Şubat Cumartesi günü memleketine döndü.
Kızı Emel ve torunlarıyla hasret gideren Bayındır'ın diğer çocukları da eve geldi. Gece herkes evine dönerken evi 2 sokak ötede olan 8 yaşındaki torunu Elif de anne babası, 2 katlı müstakil evlerine dönerken "Dedemin yanında kalacağım" diyerek orada kaldı.
Kahramanmaraş merkezli depremde devrilerek yerle bir olan Coşkun apartmanının enkazından Yaşar Bayındır, kızı Emel Koca ve torunları Adem, Kadriye ve Elif'in cansız bedenleri çıkarıldı. Elif'in anne ve babası Fatma ve Hasan Gökçe ise, 2 katlı müstakil evlerinden sağ olarak kurtulmayı başardı.
Bayındır ve evlatlarının cenazelerini köylerinde toprağa verdikten sonra enkaz başına dönen damadı Ahmet Yitmez, 50 kişiye mezar olan binanın kolonlarının kesildiğini iddia etti. Coşkun apartmanının yana doğru devrildiğini söyleyen Yitmez, "Binanın enkazı kaldırılınca şikâyetimiz üzerine yapılan incelemede binanın ön tarafında kolon eksik çıktı. Savcı yeri kazdırıp zemine de baktı. İnsanlar birilerinin hırsına kurban gitti. Sorumluların hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Kaybettiklerimiz geri gelmez ama adalet yerini bulur" dedi.
Depremin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında binanın müteahhidinin de yer aldığı öğrenildi.