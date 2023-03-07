Torunlarını görmeye geldi, depreme yakalandı Dede, kızı ve 3 torunu öldü



Kahramanmaraş merkezli depremde devrilerek yerle bir olan Coşkun apartmanının enkazından Yaşar Bayındır, kızı Emel Koca ve torunları Adem, Kadriye ve Elif'in cansız bedenleri çıkarıldı. Elif'in anne ve babası Fatma ve Hasan Gökçe ise, 2 katlı müstakil evlerinden sağ olarak kurtulmayı başardı.

Bayındır ve evlatlarının cenazelerini köylerinde toprağa verdikten sonra enkaz başına dönen damadı Ahmet Yitmez, 50 kişiye mezar olan binanın kolonlarının kesildiğini iddia etti. Coşkun apartmanının yana doğru devrildiğini söyleyen Yitmez, "Binanın enkazı kaldırılınca şikâyetimiz üzerine yapılan incelemede binanın ön tarafında kolon eksik çıktı. Savcı yeri kazdırıp zemine de baktı. İnsanlar birilerinin hırsına kurban gitti. Sorumluların hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Kaybettiklerimiz geri gelmez ama adalet yerini bulur" dedi.

Depremin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında binanın müteahhidinin de yer aldığı öğrenildi.