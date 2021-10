Trabzon ekonomisine güç katacak projeler hayata geçiyor

6 PROJENİN YATIRIM BEDELİ 55 MİLYON LİRAYI BULACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bizleri tekrar kavuşturan Rabbimize şükürler olsun. Uzun bir ara sonrasında sizlerle tekrar bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyim. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği hedefler doğrultusunda her zaman durmak yok yola devam dedik. İşte şimdi de burada, hem Trabzon'umuz hem bölgemiz hem de ülkemiz için önemli 6 projenin sözleşme imza törenini gerçekleştiriyoruz. İmzalarını atarak resmen başlatacağımız bu projelerin yatırım bedeli 55 milyon liranın üzerinde. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı koordinasyonunda uygulanacak bu projeler balıkçılıktan tarım ve teknolojiye, turizmden sosyal içermeye birçok konuyu kapsıyor. Her biri birbirinden önemli bu projelerle Trabzon'un mevcut altyapısını daha da sağlamlaştıracak, ilimiz ekonomisinin gücüne güç katacağız."ifade etti



3 MİLYON DOLAR YATIRIMCIMIZIN CEBİNDE KALACAK

Bakan Varank,"Bu kadar çok projeyi detaylı anlatmaya süremiz yetmez ama ben birkaç tanesine kısaca değinmek istiyorum. Örneğin, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının yürüteceği 'Kapalı Devre Sistemle Biyoteknoloji Uygulanmış Yumurta Temininde Dışa Bağımlılığa Son' adlı projemiz. Bu projede 32 milyon lirayı aşan bir yatırımla 3 bin 600 metre kare alanda devasa bir somon balığı yumurtası ve yavrusu üretim tesisi kuracağız. Oluşturacağımız 5 adet kapalı devre ünitede yılda 12 milyon adet balık yumurtası ve 8,7 milyon adet yavru balık üretimi yapılacak. Proje tamamlandığında balık yumurtası ithalatını yıllık yüzde 50 azaltmayı, Türk Somonu üretimi ve ihracatını ise yüzde 20 artırmayı hedefliyoruz. Bu sayede her yıl 3 milyon dolar yatırımcımızın cebinde kalacak.

YILDA 20 ADET GEMİ ÜRETİLMESİNİ HEDEFLİYORUZ

Bir diğer projemiz de, Sürmene Belediyesi tarafından uygulanacak olduğunu ifade eden Bakan Varank, 'Trabzon Gemi İnşa Kapasite Geliştirme' projesi. 6 milyon liralık yatırımla Sürmene Çamburnu tersane alanında yeni bir rıhtım yapacağız. Rıhtım sayesinde gemi inşa sanayinde faaliyet gösteren firmalarımızın altyapı ihtiyaçlarını gidererek üretim kapasitelerini artıracağız. Proje tamamlandığında yıllık 20 adet gemi üretilmesi ve 50 milyon dolarlık ihracat yapılmasını hedefliyoruz."diye konuştu



AKÇAABAT'TA TESİS KURULACAK

Bakan Varank,"Akçaabat Belediyesi tarafından uygulanacak 'Akçahasat' isimli proje. Akçahasat projesiyle ilçede yetişen hurma, çilek, zeytin, aronya, kivi gibi ürünlerin üretim ve depolama işlemlerinin yapılabileceği bir tesis kuracağız. Burada üretilecek ürünler sahil şeridinde oluşturulacak 5 büfe ve elektronik ortamda satışa sunulacak. 15 kadının istihdam edileceği proje ile yıllık yaklaşık bir milyon liralık satış hacmi oluşturmayı hedefliyoruz."dedi

BÜYÜKŞEHİR'İN PROJESİ İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Son olarak, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanacak 'Botanik Atölyeler İle Öğren, Üret ve Sat' adlı projeye değinen Bakan Varank,"Trabzon Botanik Park'ta yer alan atıl durumdaki atölyeleri düzenleyip eğitim amaçlı kullanacağız. Burada verilecek eğitimlerden sonra sepet, ahşap oyma ve teraryum gibi alanlarda üretimler gerçekleştirilecek. Amacımız sosyal yardıma ihtiyaç duyan dezavantajlı gruplardan oluşan vatandaşlarımıza 740 saati bulan eğitimler vererek istihdam edilmelerini sağlamak. Bugün imzalarını atarak uygulamaya başlayacağımız tüm bu projelerdeki hedefimiz Trabzon'u bölgesinin ve ülkemizin önemli merkezlerinden biri haline getirmek.

Trabzonlu vatandaşlarımıza ve işletmelerimize layık oldukları hizmetleri sunabilmektir. Şüphesiz yaptığımız yatırımlarla Trabzon, ülkemizin parlayan yıldızlarından biri olarak yoluna devam edecek."dedi

AK PARTİ DÖNEMİNDE TRABZON'A 43 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPILDI

Bakan Varank,"Trabzon'a yaptığımız yatırımlar saydıklarımdan ibaret değil. AK Parti hükümetleri döneminde Trabzon'a yapılan yatırım miktarı 43 milyar liraya yaklaştı. Bu dönemde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz de üzerimize düşeni yerine getirdik. OSB'lerden teknoloji geliştirme bölgesine, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinden KOBİ desteklerine, bilim ve teknolojiye yönelik desteklerden yatırım teşviklerine kadar birçok alanda Trabzon'a önemli kaynaklar aktardık. Buraya yapılan her yatırımın Karadeniz'in coşkun dalgalarıyla tekrar bize misliyle döndüğünü görmek de bizim için ayrı bir mutluluk sebebi. Bakınız 2004 yılından bu yana düzenli olarak büyüyen ilimizin ekonomisi 2019 yılında 12,5 milyar liralık bir milli gelir yaratmış. Bu gelirin bileşenlerine baktığınızda Trabzon'un sanayi performansının düzenli bir şekilde arttığını ama hizmetlerin hala çok önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. 2004'te Trabzon'un milli geliri içinde sanayinin payı yüzde 11 iken 2019'da yüzde 15'lere yükselmiş durumda. Bu artış ihracata da yansıyor, 2020 yılında salgının etkisiyle biraz düşüş yaşansa da 1 milyar dolarlık bir ihracat yapılmış. 2002 yılında bu rakamın sadece 230 milyon dolar civarında olduğunu göz önünde bulundurduğunuzda kaydedilen ilerleme daha net ortaya çıkıyor.Tabi Trabzon'un potansiyeli bunun çok ötesinde ve daha alacak çok yolumuz var. Bu potansiyeli harekete geçirmek üzere durmadan dinlenmeden yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

PROJELERİMİZ HAYIRLI OLSUN

"Bizler son 19 yılda AK Parti hükümetleri olarak her zaman hizmet siyaseti yaptık. İş üretmenin, proje üretmenin, yatırım yapmanın derdinde olduk. İşte bu yüzden her daim vatandaşlarımızın takdirini kazandık. Buna layık olabilmek için pandemi şartlarına rağmen yatırımlarımıza devam ediyoruz.

Bugün burada gerçekleştirdiğimiz yatırımlar da hem Trabzon'umuza hem de ülkemizin gelişmesine önemli katkılar sağlayacak. Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken imzasını attığımız tüm projelerin Trabzon'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Projelerin hayata geçmesinde katkısı olan yürütücü kuruluşlarımıza, kalkınma ajansımıza ve Bakanlığımızdaki çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Katılımınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum."

HEMŞEHRİLERİYLE BİR ARAYA GELDİLER

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu imza töreninin ardından 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda Trabzonlularla bir araya geldiler. Bakan Varank ve Başkan Zorluoğlu sohbet ettikleri hemşehrilerine dondurma ikramında bulundular.