Trabzon’a gelen arkadaşları kaza ayırdı: 2 ölü, 2 yaralı

Samsun'dan yola çıkan ve Trabzon'dan Rize istikametine gitmekte olan Serhat Yılmaz yönetimindeki araç aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu Karadeniz Sahil Yolu'ndan Sürmene ilçe merkezine geçiş yapılan kavşaktaki bariyerlere çarptı. Kazada araç hurdaya döndü. Araçta bulunan Emirhan Bodur ile kimliği henüz belirlenemeyen arkadaşı olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Serhat Yılmaz ile kimliği henüz belirlenemeyen bir arkadaşı yaralandı.

Yaralılar Sürmene Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanıyor.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı