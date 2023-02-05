Trabzon’a Kolombiyalı gelin

Trabzonlu İbrahim Aslandağ, internetten tanıştığı Kolombiyalı kahve uzmanı Maria De Los Angeles ile dünya evine girdi. Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Pervane Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Aslandağ (29), geçen yıl internet üzerinden, Kolombiyalı kahve uzmanı Maria De Los Angeles (27) ile tanıştı. İkilinin arkadaşlıkları, 4 ayda aşka dönüştü. Bunun üzerine sevdiği kız ve ailesi ile Kolombiya'ya giden İbrahim Aslandağ, 6 ay bu ülkede yaşadı. Ardından, evlenmeye karar veren çift düğün için Trabzon'a geldi. Çift, Araklı Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan düğünle dünya evine girdi. Gelin düğünde hem ülkesine özgü oyunları hem de horon oynadı. Trabzon'da yaşayacağı için çok mutlu olduğunu belirten Maria De Los Angeles, "Eşimin köyünü çok beğendim. Çok sıcakkanlı insanları var. Burada kendimi yabancı hissetmedim. Araklı'yı da çok sevdim. Ailesi de çok iyi. Eşimi ve ailesini çok seviyorum" dedi. Damat İbrahim Aslandağ ise, çok mutlu olduğunu söyledi.