Trabzon’da balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, dün ilçeye bağlı 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'ndeki apartmanın 6. katında bulunan evlerinin balkonunda oynayan 2 yaşındaki T.K.B bir anda beton zemine düştü. Aynı apartmanda bulunan bir doktor tarafından çocuğa ilk müdahalesi yapıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan T.K.B, burada yapılan müdahaleye karşı kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 2 yapındaki T.K.B için Arsin ilçesindeki Yeşilce Mahallesi Konak Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. T.K.B'nin cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanlığına defnedildi.