Trabzon’da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve beyin ölümü gerçekleşen M.A'nın ailesiyle, organ bağışı konusunda görüşüldü. Ailenin onay vermesi üzerine M.A'nın bağışlanan organları, nakil ekibi tarafından operasyonla alındı.

M.A'nın bir böbreği ve karaciğeri Erzurum'daki 2 hastaya, diğer böbreği ise Sivas'taki hastaya nakledildi. Hastane tarafindan,söz konusu organ bağışıyla nakil bekleyen hastaların umutlarına umut eklendiği açıklamada,"Hastamızın ailesine ve organ bağışı konusunda duyarlı olan herkese minnettarız. Bir kişinin kaybı, diğerlerinin yaşamını kurtaracak bir umuda dönüşebilir ve bu örnek davranışlarla toplumumuzda iyilik döngüsünün güçlenmesine katkıda bulunabiliriz. Vefat eden M.A'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz. Umut olacak hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz"