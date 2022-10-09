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Giriş Tarihi: 9.10.2022 05:20

Trabzon'da can pazarı! Feci kazada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Trabzon'da korkunç bir kaza meydana geldi. Araklı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, deniz kenarındaki kayalıklara uçan hafif ticari araçtaki Salih Mukul (17) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Trabzon’da can pazarı! Feci kazada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Kaza, saat 20.00 sıralarında ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nun Yalıboyu mevkisinde meydana geldi. Rize'den Trabzon istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 61 AL 508 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak deniz kenarındaki kayalıklara uçtu.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçtaki Salih Mukul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 3 kişi de ambulanslarla kaldırıldıkları ilçe ve kentteki hastanelerde tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Trabzon'da can pazarı! Feci kazada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı
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