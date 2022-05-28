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Giriş Tarihi: 28.5.2022 13:44 Son Güncelleme: 28.5.2022 14:23

Trabzon’da elektrik direğinden düşen kişi hayatını kaybetti

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da elektrik direğinden düşen kişi hayatını kaybetti

Trabzon’da evinde elektrik sorunu yaşadığı öğrenilen kişi sorunu çözmek için çıktığı elektrik direğinden düşerek hayatını kaybetti.

Trabzon'un Akçaabat İlçesine bağlı Söğütlü mahallesinde yaşayan 50 yaşındaki Mustafa Aslan, iddiaya göre evine elektrik gelmemesi nedeniyle çözüm bulmak için yakın tarafta bulunan elektrik direğine çıktı. Aslan, bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle elektrik direğinden dürerek ağır yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla Akçaabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan,

yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mustafa Aslan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi nedeniyle Trabzon Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

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Trabzon’da elektrik direğinden düşen kişi hayatını kaybetti
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