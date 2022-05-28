Trabzon’da elektrik direğinden düşen kişi hayatını kaybetti

Trabzon'un Akçaabat İlçesine bağlı Söğütlü mahallesinde yaşayan 50 yaşındaki Mustafa Aslan, iddiaya göre evine elektrik gelmemesi nedeniyle çözüm bulmak için yakın tarafta bulunan elektrik direğine çıktı. Aslan, bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle elektrik direğinden dürerek ağır yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla Akçaabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan,

yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mustafa Aslan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi nedeniyle Trabzon Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.