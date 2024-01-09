Trabzon’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı!

Otomobildeki Serhat Yılmaz ve Emirhan Bodur, hayatını kaybetti, sürücü ve Durmuş Karaköse yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.