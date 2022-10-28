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Giriş Tarihi: 28.10.2022 23:07

Trabzon'da feci kaza: 5 yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

İHA
Trabzon’da feci kaza: 5 yaralı

Kaza ilçenin Bayram Halil Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bayram Halil Devlet Hastanesi yol ayrımından Karadere yoluna çıkan 61 ACI 908 araçla Araklı'dan Bayburt istikametine gitmekte 34 BM 1887 plakalı araç çarpıştı. Araçlarda birisi takla atarken, diğer bir araç bariyerlere çıkarak durabildi. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi çeşitli yerlerinde yaralanırken, olay yerine gelen 112 ekiplerince yaralılar önce Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne ardından da Trabzon'daki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Trabzon'da feci kaza: 5 yaralı
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