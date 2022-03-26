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Giriş Tarihi: 26.3.2022 18:39

Trabzon'da feci olay! Seyir halindeyken üzerine kaya parçası düştü: 4 ölü

İHA
Trabzon’da feci olay! Seyir halindeyken üzerine kaya parçası düştü: 4 ölü

Trabzon'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Tonya ilçesinde seyir halindeki bir aracın üzerine kaya parçası düştü. Meydana gelen korkunç olayda ilk belirlemelere göre araç içinde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, feci olay Tonya ilçesi Karaağaçlı mahallesinde meydana geldi.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 60 KF 334 plakalı aracın üzerine seyir halindeyken yamaçtan kopan dev bir kaya parçası düştü.

Araç olay sonrası hurdaya dönerken araçta bulunan 4 kişi ilk belirlemelere göre hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Trabzon'da feci olay! Seyir halindeyken üzerine kaya parçası düştü: 4 ölü
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