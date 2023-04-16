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Giriş Tarihi: 16.4.2023 05:57

Trabzon'da korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Trabzon’da korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza Araklı ilçesi eski Sürmene köprüsü kavşağında meydana geldi. Alınaın bilgiye göre, Osman Deniz (18) yönetimindeki 41 ABA 347 plakalı araç, Araklı ilçe merkezi yönüne doğru hareket halindeyken sürücüsünün hız ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile trafik lambalarına çarptı. Kazada araç sürücü Osman Deniz ve kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Ağır yaralı olarak Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesine kaldırılan Deniz, hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Trabzon'da korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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