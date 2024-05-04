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Giriş Tarihi: 4.5.2024 10:56 Son Güncelleme: 4.5.2024 11:35

Trabzon'da minibüs terörüyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Trabzon'da fakülteye gitmek için servis kiralayan üniversite öğrencilerinin darp edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’da minibüs terörüyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

ürmene ilçesindeki Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin bulunduğu serviste 2 Mayıs'ta çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler S.Y, H.S, K.D. ve Ö.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.D. ve Ö.D. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.Y. ve H.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öğrencilerin bulunduğu T.D. yönetimindeki servis hareket halindeyken, Ö.D'nin kullandığı aracın önünde durması üzerine iki şoför arasında tartışma çıkmıştı.

T.D. ile Ö.D. minibüs durağındaki kulübede konuştukları sırada, K.D, S.Y. ve H.S. ile servisteki öğrencilerden F.Ö, E.D. ve M.Ö. arasında arbede yaşanmıştı.

Olayla ilgili K.D, Ö.D, S.Y. ve H.S. gözaltına alınmıştı.

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Trabzon'da minibüs terörüyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı
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