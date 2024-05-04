Trabzon’da minibüs terörüyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

ürmene ilçesindeki Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin bulunduğu serviste 2 Mayıs'ta çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler S.Y, H.S, K.D. ve Ö.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.D. ve Ö.D. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.Y. ve H.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öğrencilerin bulunduğu T.D. yönetimindeki servis hareket halindeyken, Ö.D'nin kullandığı aracın önünde durması üzerine iki şoför arasında tartışma çıkmıştı.

T.D. ile Ö.D. minibüs durağındaki kulübede konuştukları sırada, K.D, S.Y. ve H.S. ile servisteki öğrencilerden F.Ö, E.D. ve M.Ö. arasında arbede yaşanmıştı.

Olayla ilgili K.D, Ö.D, S.Y. ve H.S. gözaltına alınmıştı.