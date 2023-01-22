Trabzon’daki ambulans helikopter bir yılda 300 hasta nakletti

Türkiye'de 28 Ekim 2008'de Sağlık Bakanlığı'nca hizmete sokulan ve Ankara, Antalya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Trabzon ve Van'da konuşlandırıldığı 7 bölgede hizmet veren ambulans helikopterler, zorlu coğrafyalarda hayat kurtarıyor. Türkiye'nin son 20 yıldaki dönüşümünün önemli unsurlardan biri olan ambulans helikopterlerde iki doktor, iki yardımcı sağlık personeli, bir sorumlu pilot ve bir ikinci pilot olmak üzere 6 personel bulunuyor. Konuşlandıkları iller merkez olmak üzere yakıt ikmali yapmadan 400 kilometre mesafeye kadar hasta/yaralı naklini gerçekleştirebilen ambulans helikopterler, 2 saat 30 dakika havada kalabiliyor. 7 bölgedeki 7 helikopter, 2022'de 2 bin 398 kez havalanırken, Trabzon'daki ambulans helikopter, Karadeniz bölgesindeki zor coğrafyada Trabzon'dan Artvin ve Tokat'a kadar 300 hasta nakli yaptı. Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, "Ambulans helikopter, 4 ila 5 dakika içinde havalanarak vakalara müdahale etmek için yola çıkıyor. Havada iken adeta bir yoğun bakım hizmeti veriyor" dedi.