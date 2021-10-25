Trabzon’daki yaylalar beyaza büründü

Trabzon
'un Çaykara
ilçesine bağlı yaylalar ile Düzköy
ilçesine bağlı yüksek kesimlerindeki yaylalar beyaza büründü. Trabzon'da bin 100 metre rakımlı yaylalarda kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte etraf beyaza büründü,kartpostallık görüntüler oluştu. Çaykara ilçesine bağlı yaylalarda ve Düzköy ilçesine bağlı yüksek kesimlerindeki yaylalarda kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dün yapılan tahminlere göre, Orta
ve Doğu Karadeniz ile Sinop
çevreleri ve Kastamonu
'nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği, Doğu Karadeniz'de bulunan Trabzon, Rize ve Giresun illerindeki bin 100 rakımlı yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiği belirtildi. Yapılan uyarıların ardından Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Derindere mevkiinde ve Parma yaylasında kar yağışı etkili oldu.