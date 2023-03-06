Trabzonlu acil tıp uzmanı deprem bölgesinde yaşadıklarını aklından çıkaramıyor

"CİDDİ KAFA TRAVMASI OLAN HASTALARIMIZ OLDU AMA BU HASTALAR HASTANEYE BAŞVURMAMIŞLAR"

Enkazdan ilk günlerde kendi imkanları ile çıkıp hastaneye başvurmayan hastalara da müdahale ettiklerini anlatan İmamoğlu, şöyle devam etti: "Bunların bir kısmında da ciddi yaralanmalar, büyük kemik kırıkları vardı. Kaburga kırıkları, ciddi kafa travması olan hastalarımız oldu ama bu hastalar hastaneye başvurmamışlar. 'Neden başvurmadınız?' diye sorduğumuzda da hastanede acil servislerin yoğun olduğunu, daha kritik durumdaki hastaların geleceklerini tahmin ettikleri için gelmediklerini belirtmişlerdi. Bu hastaların büyük bir kısmında da acil müdahale edilmesi gereken problemleri vardı." İmamoğlu, deprem bölgesinde çok dramatik şeyler yaşandığına işaret ederek, "Orada insanların, hastanede çalışan personelin de çok ciddi kayıpları olmuş. Kendi arkadaşlarından hayatını kaybedenler olmuş, yakınlarını kaybedenler olmuş. Orada insanlar birbirleriyle ilk karşılaştığında 'Merhaba' demek yerine 'Geçmiş olsun' diye hitap ediyordu. Bu gerçekten üzücü bir durum ve beni etkiledi." dedi.

"İHTİYAÇ DURUMUNDA HER ZAMAN BÖLGEYE GİTMEYE HAZIRIM"

Çalıştıkları sırada da artçı sarsıntılara denk geldiklerini belirten İmamoğlu, "Kalbi duran bir hasta gelmişti. Hekim arkadaşlarımızla hemen etrafını sardık. Biz hastaya müdahale ederken deprem oldu. Herkes birbirine baktı ama kimse bırakıp çıkmadı. Müdahaleye devam ettik." diye konuştu. İmamoğlu, hala yaşadıklarının etkisinde olduğunu dile getirerek, "Buraya döndükten sonra da en ufak bir şeyde 'Acaba deprem mi oldu?' diye hemen etrafımıza, birbirimize bakıyoruz. Çocuğum kanepeyi salladığında bile bir tedirginlik yaşadım. Orada artçı depremler yaşamamıza rağmen bu tedirginliği yaşıyorsak, gerçekten o büyük yıkıcı depremi yaşayan kişiler çok ama çok farklı şeyler hissediyorlardır." dedi. Melih İmamoğlu, çok büyük bir afet yaşandığına dikkati çekerek, ihtiyaç durumunda her zaman bölgeye gitmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.