Haberler Yaşam Haberleri Trabzon'lu balıkçılar yeni av sezonuna hazır! "Bu yıl inşallah balığa doyacağız"
Giriş Tarihi: 24.8.2022 10:45 Son Güncelleme: 24.8.2022 11:10

Trabzon'lu balıkçılar yeni av sezonuna hazır! "Bu yıl inşallah balığa doyacağız"

2022-2023 su ürünleri av sezonu 1 Eylül'de başlıyor. Denizlerde av yasağının bitmesine sayılı günler kala hazırlıklarını tamamlayan Trabzonlu balıkçılar yeni sezondan umutlu olduklarını ifade etti. Balıkçılar yeni sezonda Palamut, Lüfer, İstavrit ve Hamsinin bol olacağını umut ediyor.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’lu balıkçılar yeni av sezonuna hazır! Bu yıl inşallah balığa doyacağız

15 Nisan'da sona eren balık av sezonu, aradan geçen 4 aylık süre sonrasında 1 Eylül'de yeniden başlayacak. Av sezonunun başlamasına sayılı günler kala Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz balıkçı limanındaki balıkçılar yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknelerin bakımı ve yıpranan ağların tamirini yapan balıkçılar, eksiklikleri gidererek av sezonuna hazırlanıyor

Trabzon İl Tarım ve Orman müdürlüğü, Balıkçılık Şube Müdürü Bayram Sancar, "2022-2023 yılı balık av sezonunda olumlu yansıyacağını ve bu sene balıkçılarımızın beklentilerini karşılayacağını düşünüyoruz. 1 Eylül'de başlayacak olan balık sezonu için balıkçılarımız tüm hazırlıklarını tamamlıyor. Balıkçılarımız 1 Eylül yeni av sezonunda 'Vira Bismillah' diyerek deniz çıkacaklar. Denizlerde Palamut, İstavrit, Lüfer ve devamında ise hamsinin bol olacağını bekliyoruz" dedi.

"YENİ SEZONDAN UMUTLUYUZ"

Yoroz balıkçı limanında sezonun son hazırlıklarını yapan balıkçılardan İdris Yılmaz (62) ise, "45 yıldır balıkçılık işiyle uğraşıyorum. Yeni sezon için hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Bir hafta sonra Vira Bismillah deyip, denize çıkacağız. Denizde şuan palamut ve hamsinin bol olacağı görülüyor. İnşallah bol balık avlarız, vatandaşımızda bol bol tüketir. Geçen yıl az balık olmuştu. İnşallah bu sene balığa doyarız" diye konuştu.

Balıkçı Adem Demirkesen (49) ise, "27 yıldır balıkçılıkla yapıyorum. Yaklaşan balık av sezonu için ağlarımızı tamir edip bakımlarını yaptık, eksikliklerimizi tamamladık. 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' deyip denize çıkacağız. Geçen yıl denizlerde az balık oldu.Bu sezon ise palamut ,istavrit ve hamsi bol olacağı görülüyor. Yeni sezondan umutluyuz" dedi.

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Trabzon'lu balıkçılar yeni av sezonuna hazır! "Bu yıl inşallah balığa doyacağız"
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