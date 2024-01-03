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Giriş Tarihi: 3.1.2024 14:00

Trabzonspor formalı çocuğa biber gazı sıkmıştı! Saldırgandan "akıl sağlığı" savunması

Bursa'da, arkadaşıyla evinin bulunduğu sokakta kaldırımda oturan Trabzonspor formalı ilkokul öğrencisinin yüzüne biber gazı sıktığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

AA
Trabzonspor formalı çocuğa biber gazı sıkmıştı! Saldırgandan akıl sağlığı savunması

Bursa 30. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Veysel İ. (32) ile avukatı katıldı.

Akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia eden sanık Veysel İ, "Yaşananlar nedeniyle pişmanım. Keşke zamanı geri döndürebilsem. Tahliyeme ve beraatıma karar verilmesini istiyorum." dedi.

Mağdur Yusuf Emir Bolat'ın (10) biber gazından kaynaklı sağlık durumuna ilişkin kati raporun beklenmesine ve sanığın tutukluluğunun devamına hükmeden mahkemenin hakimi, duruşmayı erteledi.

Sadi Etkeser İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Emir Bolat, 29 Ekim 2023'te Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde evlerinin bulunduğu sokakta kaldırımda arkadaşıyla otururken, yanına bisikletle yaklaşan Veysel İ'nin biber gazlı saldırısına uğramış, bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti. Polis tarafından gözaltına alınan Veysel İ. tutuklanmıştı.

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Trabzonspor formalı çocuğa biber gazı sıkmıştı! Saldırgandan "akıl sağlığı" savunması
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