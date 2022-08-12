Trabzonspor Hatayspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Lig'in 2. haftası Trabzonspor Hatayspor maçıyla başlıyor. İlk haftayı 3 puanla tamamlayan bordo mavili ekip, bu karşılaşmayı kazanması halinde puanını 6'ya çıkaracak. Serkan Özbalta yönetimindeki Hatayspor ise son şamiyon Trabzonspor karşısında şans arayacak. Heyecan dolu maçı kaçırmak istemeyen futbolseverlerin gündeminde ise ''Trabzonspor Hatayspor maçı hangi kanalda?'' sorusu yer alıyor. Peki, Trabzonspor Hatayspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…