Haberler Yaşam Haberleri Trabzonspor Hatayspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 12.8.2022 14:05

Trabzonspor Hatayspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda 2. haftanın perdesi açılıyor. Lig’in 2. hafta ilk maçında Trabzonspor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo mavili ekip, Hatayspor'u yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Takımını desteklemek isteyen futbolseverler ise ‘’Trabzonspor Hatayspor maçı hangi kanalda?’’ sorusunu yöneltiyor. Peki, Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları…

Trabzonspor Hatayspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Lig'in 2. haftası Trabzonspor Hatayspor maçıyla başlıyor. İlk haftayı 3 puanla tamamlayan bordo mavili ekip, bu karşılaşmayı kazanması halinde puanını 6'ya çıkaracak. Serkan Özbalta yönetimindeki Hatayspor ise son şamiyon Trabzonspor karşısında şans arayacak. Heyecan dolu maçı kaçırmak istemeyen futbolseverlerin gündeminde ise ''Trabzonspor Hatayspor maçı hangi kanalda?'' sorusu yer alıyor. Peki, Trabzonspor Hatayspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 2'nci hafta mücadelesinde Trabzonspor, Hatayspor'u konuk edecek.

Trabzonspor Hatayspor maçı, 12 Ağustos 2022 Cuma günü (bugün) saat 21.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Abdülkadir Bitigen'in düdük çalacağı Trabzonspor Hatayspor maçı, Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Dorukhan, Hugo, Eren, Sıopıs, Bakasetas, Abdülkadır, Vısca, Trezeguet, Cornelıus
Hatayspor: Erce, Sadık, Burak, Falette, Adekugbe, Boudjemaa, Aabid, Ribeiro, Saint Louis, Lobjanidze, Kaabi
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Trabzonspor Hatayspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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