Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Yapılan açıklamada verilen rakamlara göre Ağustos sonu itibarı ile yurt genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı 26 milyon 29 bin 230 oldu. Bu taşıtların %54,1'ini otomobil, yüzde 16,2'sini kamyonet, %15,3'ünü motosiklet, %7,9'unu traktör, %3,5'ini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

DOĞU MARMARADA 1 MİLYON 103 BİN 322 ARAÇ VAR

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Ağustos ayı sonu itibarıyla Doğu Marmara bölgesinde illeri bakıldığında ise Kocaeli ilinde araç sayısı 459 bin 966, Sakarya'da 321 bin 524, Düzce'de 124 bin 079, Bolu'da 123 bin 871, Yalova'da ise 73 bin 882 oldu.

KOCAELİ'NDE KAYITLI 459 BİN 966 ARAÇ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Kocaeli ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 459 bin 966'a ulaştı. Kocaeli ilinde araç türlerine bakıldığında ise 271 bin 959 otomobil, 9 bin 592 minibüs, 7 bin 26 otobüs, 82 bin 701 kamyonet, 25 bin 369 kamyon, 42 bin 396 motosiklet, 19 bin 318 traktör, bin 605 özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.