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Giriş Tarihi: 1.5.2024

Trafik canavarı Erva’yı hayattan kopardı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Trafik canavarı Erva’yı hayattan kopardı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Hulusi Akar Bulvarı'ndan karşıya geçmeye çalışan 6'ncı sınıf öğrencisi Erva Yıldırım (12), bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Okul çıkışında evine gitmek üzere yola çıkan Erva Yıldırım, yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla gelen bir otomobilin altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Erva, olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Erva Yıldırım tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından sürücü gözaltına alındı. Gözyaşları arasında toprağa verilen Erva'nın hayatını kaybetmeden önce babası ile telefonda konuştuğu ve 'Durağa gidiyorum' dediği öğrenildi.
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Trafik canavarı Erva’yı hayattan kopardı
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