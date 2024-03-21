Trafik ihlali faciaya neden oldu 5 ölü, 11 yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinden Çerkezköy'e giden Mehmet Karaca'nın kullandığı minibüs, kırmızı ışıkta geçen Kürşat Akça'nın kullandığı TIR'a çarptı. TIR sürücüsünün trafik kurallarını ihlal etmesi nedeniyle ortalıkta can pazarı yaşandı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak devrilen minibüsteki yolculardan Asiye Korkulu (72), Firdevs Arca (75), Mehmet Korkmaz (83), Mehmet Ölmez (47) ve Rıdvan Cengiz (53) ölürken, 2'si ağır 11 kişi de yaralandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazanın ardından TIR sürücüsü gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayı soruşturmak için 3 savcı görevlendirildiğini açıkladı.Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Kara Mahallesi'nde ehliyetsiz M.E.K.'nın (16) kullandığı motosiklet ile Ahmet Kızılkaya'nın (22) kullandığı motosiklet çarpıştı. Ağır yaralanan Kızılkaya hastanede öldü. Kızılkaya'nın motosikletinde bulunan S.T. (16) ile diğer motosikletin sürücüsünün tedavisi ise sürüyor. Kahramanmaraş'ta, direksiyon hâkimiyetini kaybedip bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Veli Aydoğan (29) öldü. Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Güvenli Köyü'nde yaşayan Harun Sancı (26), otomobilinin kayması sonucu arka tekerleğinin altında kalarak öldü. Malatya'da otomobil çarpan Mehmet Porğalı yaşamını yitirdi. Aydın'da kamyonet çarpan H.T. öldü.