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Giriş Tarihi: 27.3.2022

Trafik kavgası kanlı bitti

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Trafik kavgası kanlı bitti
İzmir'in Karabağlar ilçesinde trafikte yol verme sebebiyle çıkan kavganın ardından pompalı tüfekle vurulan 2 kardeşten biri yaşamını yitirdi. Olay dün saat 04.00 sıralarında Eski İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Yol verme sebebiyle çıktığı ileri sürülen kavgada O.G. (30) ile N.C. birbirine girdi. İddiaya göre, çıkan arbedede darbedilen O.G., bir süre sonra kardeşi Batuhan Güler'in (20) yanına gitti. İki kardeş, N.C.'nin evine gitti. Bu esnada N.C.'nin evinden iki kardeşe pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu karnına saçmalar isabet eden Batuhan Güler karnından, kardeşi O.G. ise ayağından yaralandı. Batuhan Güler hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından cinayet şüphelisi N.C. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Trafik kavgası kanlı bitti
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