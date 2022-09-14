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Giriş Tarihi: 15.9.2022

Trafik kavgası kanlı bitti

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Trafik kavgası kanlı bitti
İzmır'de trafikte başka bir aracın sıkıştırması sonucu hızla ara sokağa giren sürücü, 'Niye arabayı üzerimize sürdün' diyerek kendisini darp eden gençlerden birini silahla vurarak öldürdü. Olay, önceki akşam saat 20.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'nde meydana geldi. Eski İzmir Caddesi'nde ilerleyen bir otomobil, başka bir aracın kendisini sıkıştırması nedeniyle hızla ara sokağa girdi. Bu sırada sokakta bulunan Barış Korkmaz (21) ile yanındaki arkadaşı, hızlı araç kullanan O.G. adlı sürücüye tepki gösterdi. Araç sürücüsü ile Korkmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Korkmaz ve arkadaşı, sürücü O.G.'yi darp etti. İki kişi tarafından darp edilen O.G., belinden çıkardığı tabanca ile Barış Korkmaz ve arkadaşına ateş açtı. Ağır yaralanan Korkmaz kaldırıldığı hastanede öldü. Olayın ardından kaçan katil zanlısı O.G., polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Trafik kavgası kanlı bitti
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