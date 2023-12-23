Trafik kazaları yine can aldı

Yolun kayganlaşması, sis ve sürücülerin dikkatsizliği kazaları da beraberinde getirdi. 6 ilde meydana gelen kazalar 4 kişiyi hayattan koparırken 30 kişinin de yaralanmasına neden oldu.Şanlıurfa'da otoban çevre yolu mevkiinde seyir halindeki TIR sürücüsü yoğun sis ve kayganlaşan yol nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaza yaptı. Aynı yolda seyir halinde bulunan başka bir TIR ve yolcu otobüsü kaza yapan TIR'a çarptı. 9 kişinin yaralandığı kazada, otobüs şoförü hayatını kaybetti.Ankara-Eskişehir Yolu Temelli mevkiinde, Polatlı istikametine giden otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Çağrı Koçak hayatını kaybetti.Malatya Yeşilyurt'ta A.E.A. yönetimindeki hafif ticari araç kaza yaptı. Z.S. isimli kişi hayatını kaybetti.Manisa Kula'da kayganlaşan yolda ambulans ile plastik boru yüklü kamyon çarpıştı. Kazada 4 sağlık personeli yaralandı. Kaza esnasında ambulansta bulunan hasta Musa Özcan (83), kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.Edirne'de 4 arkadaş eğlence mekânından çıktıktan sonra Malkara ilçesine gitmek isterken kaza yaptı. 2 otomobilin çarpıştığı kazada Görkem Özdoğan (26) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.Aksaray'da kamyonetle çarpışan otomobil ikiye bölündü. Kazada yaralanan 5 kişiden birinin gazetecilere, "Çek çek sağlamız bir şeyimiz yok" demesi dikkat çekti.